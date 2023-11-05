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Giriş Tarihi: 5.11.2023 06:17

Çorum'da bıçaklı kavga! 2 yaralı

Çorum'da bir berber dükkanında müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA
Çorum’da bıçaklı kavga! 2 yaralı
Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(21) ile K.K.(18) cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. Yanında bulundurduğu bıçak ile M. B'yi karnından yaraladı.

Yaralı M.B. ise dükkan içerisinden eline geçirdiği bıçak ile K.K.'yı bacağından bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Çorum'da bıçaklı kavga! 2 yaralı
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