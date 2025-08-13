Çorum’da çoban arazide ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Tutuş köyünde yaşayan T.Ş., Tokmaklı mevkiindeki bahçesine girerek zarar veren koyunları bahçesinden çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, hayvanların çoban Kadir Ülker tarafından otlatıldığını tespit etti. Ekipler, telefonla ulaştıkları yakınlarından Ülker'in sabah hayvan otlatmak için evden çıktığını ancak geri dönmediğini öğrendi. Bölgedeki arama çalışmaları sırasında Ülker, Tokmaklı mevkiinde yerde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ülker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ilk incelemede Ülker'in vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmadığı öğrenildi.