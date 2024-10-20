Çorum’da devrilen traktörün sürücüsü öldü: Eşi yaralandı!

Kaza; ilçeye bağlı Kuyumcu köyünde meydana geldi. İbrahim Çağlar'ın (64) kullandığı traktör kontrolden çıkarak önce evin duvarına çarptı daha sonra devrildi.

Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalarak yaralanan sürücü ile eşi Ganimet Çağlar (64) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü İbrahim Çağlar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.