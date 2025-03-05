Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 5.3.2025 19:29 Son Güncelleme: 5.3.2025 19:45

Çorum'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu-Alaca kara yolu ayrımında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Burhanettin H. yönetimindeki hafif ticari araç ile Eren A'nın kullandığı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçta bulunan sürücülerle birlikte aynı aileden Celalettin H, Nevruz H. ve Doğa H. yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada araçta sıkışan Vahide H. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz