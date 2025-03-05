Çorum’da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Burhanettin H. yönetimindeki hafif ticari araç ile Eren A'nın kullandığı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçta bulunan sürücülerle birlikte aynı aileden Celalettin H, Nevruz H. ve Doğa H. yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada araçta sıkışan Vahide H. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.