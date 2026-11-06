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Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:38

Çorum'da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin virajı alamayarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çorum’da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
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Çorum'da Yozgat-Alaca karayolu Sincan köyü kavşağı mevkiinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. (62) yönetimindeki 42 CZD 90 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI!

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. (35), F.E. (61), D.E. (4), M.E. (38) ve İ.E. (22) yaralandı.

EKİPLER KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI!

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇORUM #ALACA

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Çorum'da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
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