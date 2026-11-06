Çorum’da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

EKİPLER KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI!

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör