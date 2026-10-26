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Giriş Tarihi: 26.10.2026 17:50

Çorum’da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA
Çorum’da iki araç çarpıştı: 1 yaralı
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Kaza, Çorum-Alaca kara yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 19 BJ 875 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen B.K. idaresindeki 06 BV 3639 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada S.A. isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ÇORUM #ALACA
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Çorum’da iki araç çarpıştı: 1 yaralı
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