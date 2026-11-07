Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Kaza, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 3. Sokak ile Çatalhavuz 4. Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki otomobil ile S.Y. yönetimindeki otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ile minibüse çarparak durabildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan S.Y. ve S.Y. isimli iki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı araçlarda tedbir alırken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör