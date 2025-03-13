Çorum’da kan donduran olay! Yaşlı kadını önce bıçakladılar sonra yaktılar! Her şey altın için...

Olay, Akkise köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde, eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve ardından cesedinin yakıldığı tespit edildi.