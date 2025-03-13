Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da kan donduran olay! Yaşlı kadını önce bıçakladılar sonra yaktılar! Her şey altın için...
Giriş Tarihi: 13.3.2025 14:37 Son Güncelleme: 13.3.2025 14:50

Çorum'da kan donduran olay! Yaşlı kadını önce bıçakladılar sonra yaktılar! Her şey altın için...

Çorum’un Kargı ilçesinde gasp dehşeti yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 76 yaşındaki Hatice Kış'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini ateşe verip altınlarını çalarak kaçtı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da kan donduran olay! Yaşlı kadını önce bıçakladılar sonra yaktılar! Her şey altın için...

Olay, Akkise köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde, eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve ardından cesedinin yakıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, yaşlı kadının kolundaki 3 altın bileziği ve gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı altınları gasp ederek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Jandarma ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da kan donduran olay! Yaşlı kadını önce bıçakladılar sonra yaktılar! Her şey altın için...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz