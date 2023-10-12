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Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:34 Son Güncelleme: 12.10.2023 16:36

Çorum'da kanlı olay: Baba ile oğlu tutuklandı!

Çorum'da dehşet dolu anlar yaşandı. Husumetlisi Alparslan Tırpancı'yı sopa ile darbedip, bıçakladıktan sonra kaçan Erkut Y. ile oğlu Veli Y., yakalanıp, tutuklandı.

DHA
Çorum’da kanlı olay: Baba ile oğlu tutuklandı!

Olay, 6 Ekim'de saat 18.30 sıralarında Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Erkut Y. ile oğlu Veli Y., husumetlileri Alparslan Tırpancı'yı iş yerinde sopa ile darbedip, bıçakladıktan sonra kaçtı. Tırpancı ambulansla hastaneye götürülürken, polis çalışma başlattı. Ekipler, dün Erkut Y.'yi Çorum'da, oğlu Veli Y.'yi ise Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Öte yandan Alparslan Tırpancı'nın Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Çorum'da kanlı olay: Baba ile oğlu tutuklandı!
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