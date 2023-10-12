Çorum’da kanlı olay: Baba ile oğlu tutuklandı!

Olay, 6 Ekim'de saat 18.30 sıralarında Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Erkut Y. ile oğlu Veli Y., husumetlileri Alparslan Tırpancı'yı iş yerinde sopa ile darbedip, bıçakladıktan sonra kaçtı. Tırpancı ambulansla hastaneye götürülürken, polis çalışma başlattı. Ekipler, dün Erkut Y.'yi Çorum'da, oğlu Veli Y.'yi ise Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakaladı.