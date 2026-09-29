Çorum’da kaybolan alzaymır hastası kadın sağ bulundu

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesine bağlı Dutluca köyünde ikamet eden alzaymır hastası G.A.'dan (78) haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komando timi, iz takip köpek unsuru ve AFAD ekiplerinden oluşan toplam 36 kişilik arama kurtarma ekibi çalışma başlattı.

Ekiplerin arazide termal destekli 4 dronla yürüttüğü arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Çalışmalar sürerken, saat 20.00 sıralarında Boğaziçi köyü muhtarı ekipleri arayarak yaşlı kadının köyünde bulunduğunu söyledi. Yol kenarında sağ olarak bulunan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlelenen yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



"ARABAMIZDA OLAN SANDALYEYİ VERİP, MONTU ÜSTÜNE ÖRTTÜK"

Yaşlı kadını yol kenarında bulduklarını belirten Emre Coşkun, "İşten sonra evdeyken kayıp ilanını duydum. Ondan sonra rutin gezmemizi yaparken tesadüfen yol kenarında teyzemizi gördüm. Daha sonra arabamızda olan sandalyeyi verip, montu üstüne örttük. Arabamızı yol kenarına çekip, muhtarımızı haberdar ettik. Muhtarımızla beraber daha sonra yetkililere haber ettik. Jandarma, sağlık, itfaiye ve diğer ekiplerimiz gelerek, gerekli müdahaleleri yaptılar. Sonra teyzemizi alıp hastaneye yetiştirdiler" dedi.