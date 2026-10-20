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Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:37

Çorum’da kayıp inşaat ustasından acı haber!

Çorum’da 4 gündür kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki inşaat ustası Ertan Saçan, minibüs içerisinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Saçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da kayıp inşaat ustasından acı haber!
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Çorum'da kayıp olarak aranan Ertan Saçan'dan gelen acı haber, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, 16 Ekim'de Kale Mahallesi Lozanevler civarında görülen inşaat ustası Ertan Saçan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sürerken Kuruçay yolu Bağlık mevkisinde hayvanlarını otlatan bir çoban, minibüs içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kazalı halde olduğu belirtilen minibüste bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ertan Saçan olduğu belirlendi. Araçtan çıkarılan Saçan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 48 yaşındaki inşaat ustası, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ertan Saçan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri minibüste ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Saçan'ın ölümüne ilişkin olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

#ÇORUM
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Çorum’da kayıp inşaat ustasından acı haber!
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