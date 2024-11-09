Çorum’da minibüs çeltik tarlasına devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Osmancık'ta Cemile Y. yönetimindeki minibüs, D100 kara yolu Karaköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Meryem Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Cemile Y. ile araçtaki Rukiye K., Zafer Y., Zübeyde B. ve Emir Murat B. ise yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Meryem Keskin'in cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna konuldu.