Çorum’da ormanda kaybolan kadın helikopterle kurtarıldı

Çorum'da mantar toplamak için ormanlık alana giden Arife Yılmaz'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak istedi. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmaları sonunda yaşlı kadına ormanlık alanda ulaşıldı. Yaşlı kadının bulunduğu alana sağlık ekiplerinin ambulansla girememesi nedeniyle bölgeye hava ambulansı sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, helikopterle Çorum'a sevk edildi.

Çorum fuar alanında hazır bekleyen ambulansa alınan yaralı Arife Yılmaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.