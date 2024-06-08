Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da ormanda kaybolan kadın helikopterle kurtarıldı
Giriş Tarihi: 8.6.2024 13:56 Son Güncelleme: 8.6.2024 14:06

Çorum’da ormanda kaybolan kadın helikopterle kurtarıldı

Çorum’un Alaca İlçesi’ne bağlı İmat Köyü’nde yaşayan 72 Yaşındaki Arife Yılmaz, mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolunca bulunduğu yerden ambulans helikopterle kurtarıldı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da ormanda kaybolan kadın helikopterle kurtarıldı

Çorum'da mantar toplamak için ormanlık alana giden Arife Yılmaz'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak istedi. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmaları sonunda yaşlı kadına ormanlık alanda ulaşıldı. Yaşlı kadının bulunduğu alana sağlık ekiplerinin ambulansla girememesi nedeniyle bölgeye hava ambulansı sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, helikopterle Çorum'a sevk edildi.

Çorum fuar alanında hazır bekleyen ambulansa alınan yaralı Arife Yılmaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da ormanda kaybolan kadın helikopterle kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA