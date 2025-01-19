Çorum’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Avcıların yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, cesedin 40'lı yaşlardaki bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, cesette herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmazken, bazı bölgelerinin yabani hayvanlar tarafından zarar gördüğü belirlendi.

İlk değerlendirmelere göre, söz konusu kişinin soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Üzerinden İran riyali çıkması nedeniyle, cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor. Kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.