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Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:21 Son Güncelleme: 17.10.2023 09:25

Çorum’da otomobil reklam direğine çarptı: 3 ölü

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki reklam panosunun direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da otomobil reklam direğine çarptı: 3 ölü

Çorum'da İnönü Caddesi üzerinde otomobiliyle seyreden fırıncı Erkan Etyemez, direksiyon hakimiyetini kaybederek reklam panosunun direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede sürücü Erkan Etyemez ile birlikte araçta bulunan Nermin Çağıl (39) ve Menşure Yıldız'ın da (35) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan cesetler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum’da otomobil reklam direğine çarptı: 3 ölü
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