Çorum’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Abdulsamet Ç. ve Cafer K. ile Galip Tercan ve oğlu D.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar, gece saatlerinde konuşmak amacıyla Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de bir araya geldi. Burada yeniden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda Galip Tercan, Abdulsamet Ç. ve Cafer K. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Galip Tercan ile olay yerinden aracıyla kaçan ve 11. Cadde'ye giden Cafer K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı Abdulsamet Ç. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Galip Tercan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde ve Cafer K.'nin kullandığı araçta yaptığı incelemelerde, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Galip Tercan'ın oğlu D.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.