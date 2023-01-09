CSO ADA Ankara dolu dolu sanat programına başlıyor: Dünyaca ünlü sanatçılar sanatseverlerle buluşacak

SANATIN KALBİ CSO ADA ANKARA'DA ATACAK

Almanya'nın en başarılı seslerinden olan soprano Mojca Erdmann, CSO ADA ANKARA'nın "Misafir Yerleşik Sanatçısı" olarak ikinci konserini vermek üzere arpın efsane ismi Xavier de Maistre ile birlikte 14 Ocak'ta CSO ADA ANKARA'ya gelecek. Erdmann'a bu konserde; Sir André Previn, Sir Simon Rattle ve Riccardo Muti gibi dünyaca ünlü şeflerle çalışan arp virtüözü Xavier de Maistre eşlik edecek. Trio Stradivarius, "Sadece Tchaikovsky" temasıyla CSO'da sahneye çıkacak. Üçlü CSO ADA ANKARA'daki ilk konserlerinde çok nadir seslendirilen Tchaikovsky'nin başyapıtı "Piyano Üçlüsü Op.50" ile Ankaralı müzikseverlere 24 Ocak'ta unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

ANKARALILAR SANATA DOYACAK

CSO, 5 Mart'ta "Kalbi piyanosunun tuşlarında atan büyük usta" olarak anılan Roberto Cacciapaglia'yı ağırlayacak. Klasik müzik ve elektronik müziği eşsiz bir uyumla birleştiren beste ve yorumlarıyla bilinen, uzun yıllardır mistik müzik ve dans üzerine araştırmalar da yapan usta piyanist, Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. On gün arayla üst üste sahneye çıkarak 2022'ye damgasını vuran Anna Fedorova, 15 Mart'ta CSO'da sahneye çıkacak. 35 Milyon izlenme ile rekor kıran, dünyanın en iyi on kadın piyanistinden biri kabul edilen Ukraynalı piyanist, müzikseverleri klasik müziğin fantezi ve gizem dolu dünyasında müzikal bir yoluculuğa çıkaracak.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR ANKARA'DA BULUŞACAK

Londra'nın dünyaca ünlü Wigmore Solistleri olağanüstü bir programla CSO Ada ANKARA'da sanatseverlere sıra dışı bir konser verecek. 12 Mart'ta gerçekleşecek konserde Mozart'ın ve oda müziğinin baş eserlerinden, büyüleyici "Klarnet ve Yaylılar için Beşlisi" ile Schubert'in sınırsız güzelliklerle dolu klarnet, fagot, korno, keman, viyola, çello ve kontrbas için yazdığı sekizlisi müzikseverlerle buluşacak. Dünyaca ünlü klarinet virtüözü Andreas Ottensamer ilk defa Ankaralı dinleyicilerle buluşacak. Andreas Ottensamer'ı 26 Mart'ta ilk konserini vermek üzere CSO'ya gelecek. Ottensamer, konserde Mendelssohn, Brahms, Horowitz, Chopin ve Rachmaninoff'un çok sevilen eserlerini piyanist Julien Quentin ile seslendirecek