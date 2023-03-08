Ctrl A Ne İşe Yarar? Ctrl+A Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Klavye kısayolları, genellikle fareyle yaptığınız bir işlemi klavye ile yapabildiğimiz tuşlara denir. Bu kısayollardan biri de ctrl + A kısayoludur. Ctrl A ne işe yarar, sorusu kısayol tuşları arasında en çok merak edilenleri arasında gelir. Ctrl + A Kısayolu Ne İşe Yarar, dediğimizde bir Word sayfasının veya internet sayfasının içerisinde yazılı olan tüm öğeleri seçilmesi olduğunu öğreniriz. Peki, ctrl + A kısayolunun görevi nedir, dediğimizde tamamını seç anlamına geldiğini görürüz.

Ctrl A Ne İşe Yarar?

Klavye kısayolları, genellikle fareyle yaptığınız bir işlemi gerçekleştirmenin alternatif bir yolunu sunan tuşlar veya tuş bileşimleridir. CTRL Klavyede genellikle iki tane yer alan bir tuştur. Tek başına sadece Windows işletim sisteminde Yapışkan Tuşları açmak için kullanılır. Ancak başka tuşlarla kullanıldığında farklı işlemler yapılabilmekte. Sözü geçen tuş birleşimleri her yazılımda farklı olabilmektedir. Ctrl + A tuşunun tanımı "Ctrl + A: Tamamını seç" şeklindedir.

Ctrl+A Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Bilgisayarlarda kullanabilecek farklı programlar bulunuyor. Yazı yazmak veya şablon hazırlamak için kullanılan programlarda kısa işlemler bulunuyor. Daha hızlı işlem yapabilmek için klavyede yer alan kısa yollar kullanılabiliyor. Ctrl + A kısa yollar arasında yer alan bir seçenektir. Bireyler CTRL + A tuşlarına basarak ekranda bulunan tüm işlemlerin tamamını seçebilir. Ayrı ayrı uğraşmak istemeyenler Ctrl + A basarak tüm yazıları seçebilir.