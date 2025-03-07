Haberler Yaşam Haberleri Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırıya dava: Küfür edip boğazını sıkmıştı! 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Giriş Tarihi: 7.3.2025 12:25 Son Güncelleme: 7.3.2025 12:27

Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırıya dava: Küfür edip boğazını sıkmıştı! 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir dernekte katıldığı bir sohbet çıkışında Ali A., isimli bir şahsın küfürlerine mağruz kalarak saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası gözaltına alınan Ali A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Ali A.’nın ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplamda 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.

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Cübbeli Ahmet Hoca’ya saldırıya dava: Küfür edip boğazını sıkmıştı! 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

İstanbul'da geçtiğimiz eylül ayında Küçükçekmece'de bulunan bir dernek açılışına katılmak üzere gelen ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, program bitiminde aracına bineceği sırada Ali A., isimli şahsın önce küfürlerine maruz kaldı ve ardından da boğazı sıkılarak darp edildi. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cübbeli Ahmet Hoca şahıstan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"ŞAHIS YAKALANDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövmeyle birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek 'Hocaefendi' kurtarıldı. Şahıs, hazır bulunan polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Ali A.'nın 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.

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Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırıya dava: Küfür edip boğazını sıkmıştı! 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
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