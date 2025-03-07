Cübbeli Ahmet Hoca’ya saldırıya dava: Küfür edip boğazını sıkmıştı! 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

İstanbul'da geçtiğimiz eylül ayında Küçükçekmece'de bulunan bir dernek açılışına katılmak üzere gelen ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, program bitiminde aracına bineceği sırada Ali A., isimli şahsın önce küfürlerine maruz kaldı ve ardından da boğazı sıkılarak darp edildi. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cübbeli Ahmet Hoca şahıstan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"ŞAHIS YAKALANDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövmeyle birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek 'Hocaefendi' kurtarıldı. Şahıs, hazır bulunan polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Ali A.'nın 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.