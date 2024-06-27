Çukurca artık terörle değil safariyle anılıyor

Mehmetçik'in son yıllardaki kapsamlı operasyonlarıyla terörden temizlenen Hakkâri Çukurca'da 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' heyecanı yaşanıyor. Bu sene 5'incisi düzenlenen dev organizasyon, 30 Haziran Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak. Festival, bu yıl ilk kez terörden arındırılan Kazan Vadisi, Han Yaylası, Belat Vadisi gibi noktaları da kapsıyor. Hakkâri Valiliği himayesinde organize edilen etkinlik, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da destekleniyor. 4 günlük program kapsamında katılımcılar, foto safari ile Çukurca'nın tarihinden yerel geleneklere, eşsiz lezzetlerden doğa güzelliklerine kadar birçok detayı kadraja alarak ölümsüzleştirecek. Festival etkinlikleri, Belat Vadisi, Han Yaylası, Kazan Vadisi ve Zap Suyu gibi Çukurca'nın hayranlık uyandıran tüm doğasını kapsıyor. Bu yıl fotoğraf yarışmasında dağıtılacak toplam para ödülü 420 bin lira. Foto safariye 400'ün üzerinde fotoğrafçının katılımı bekleniyor. 45 kilometrelik dağ bisikleti yarışmasında ise nefesler kesilecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından desteklenen yarışmada toplam 160 bin liralık ödül dağıtılacak. Öte yandan Rusya'nın ünlü dağcıları 'Kar Leoparı' lakaplı Roman Abildaev ve 'Çelik Melek' ödülü sahibi Anastasia Kozlova da etkinliklerde boy gösterecek. Festivalde rafting, kano yarışmaları, yamaç paraşütü gösterisi, offroad ve motocross gösterisi, uçurtma şenliği, çeşitli eğlence aktiviteleri ve konserler de yer alıyor.