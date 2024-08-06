Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos’ta açılıyor

Adana Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Havalimanında seferler 11 Ağustos'ta başlayacak. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanından 25 yılda Hazine'ye 297 milyon euro kira bedeli getirisi sağlanacak. Adana, Mersin bölgesinin en büyük havalimanı olan ve 800 hektar alan üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş yapabilecek.Ana pist uluslararası standartlarda 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile inşa edilirken pist bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pist, 2 adet yüksek sürat taksi yolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi alanları da tamamlandı. Havalimanında birinci ve ikinci etapların toplam kapalı alanı 179 bin 180 metrekare, üçüncü etabın ise 35 bin metrekare olurken, toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekare olarak gerçekleşti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Çukurova Havalimanı'nın Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacağını belirterek, bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracağını söyledi. Çukurova Havalimanı'nın hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkısı olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacaktır" dedi.