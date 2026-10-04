Cuma akşamına milli maç damgası

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A Milli Takım'ın UEFA Avrupa Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları futbolseverlerle atv ekranlarında buluşmaya devam ediyor. A Millî Takımımız, dün akşam grubun güçlü ekiplerinden Belçika ile karşı karşıya geldi. atv'den naklen yayınlanan maça ilgi büyüktü. Türkiye ekran başından ayrılmadı. Belçika–Türkiye karşılaşması, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. AB'de yüzde 11.39 izlenme oranı ve yüzde 31.96 izlenme payı +20 ABC1'de ise yüzde 11.83 izlenme oranına ve yüzde 31.56 izlenme payına ulaşarak iki kategoride de birinci oldu.