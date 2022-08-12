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Cuma Hutbesi 12 Ağustos: Diyanet ile 12 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 12.8.2022
00:32
Son Güncelleme: 12.8.2022
00:33
Cuma Hutbesi
12 Ağustos:
Diyanet
ile
12 Ağustos Cuma Hutbesi
yayınlandı mı,
konusu nedir
?
Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından her hafta Cuma günleri okumaya sunulan
Cuma Hutbesi
12 Ağustos tarihli olarak resmi site üzerinden yayınlandı. Bugünkü namaz ibadeti öncesinde ve sonrasında
diyanet
hutbesi okumak isteyenler bu haftaki konuyu merak ederek “
12 Ağustos Cuma Hutbesi
yayınlandı mı,
konusu nedir
?” şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan
12 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı
, konusu nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.
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