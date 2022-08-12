Haberler Yaşam Haberleri Cuma Hutbesi 12 Ağustos: Diyanet ile 12 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 00:32 Son Güncelleme: 12.8.2022 00:33

Cuma Hutbesi 12 Ağustos: Diyanet ile 12 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta Cuma günleri okumaya sunulan Cuma Hutbesi 12 Ağustos tarihli olarak resmi site üzerinden yayınlandı. Bugünkü namaz ibadeti öncesinde ve sonrasında diyanet hutbesi okumak isteyenler bu haftaki konuyu merak ederek “12 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir?” şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 12 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Cuma Hutbesi 12 Ağustos: Diyanet ile 12 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir?

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Cuma Hutbesi 12 Ağustos: Diyanet ile 12 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir?
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