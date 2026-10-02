Cuma Hutbesi 2 Ekim 2026: Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müminler!

Her yıl, Ekim ayının ilk haftasını "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak kutluyoruz. Bu yıl, bir farkındalık oluşturabilmek, camilerimizin tarihi fonksiyonunu yeniden canlandırabilmek için "Cami ve Sosyal Hayat" temasıyla haftamızı idrak edeceğiz. Müftülüklerimiz ve din görevlilerimiz vasıtasıyla gerçekleştireceğimiz programlarla camilerimizin sosyal hayatla olan bağının daha da güçlenmesine katkı sunacağız. Camilerimizi; çocuklarımızın ibadet alışkanlığı kazanacakları, gençlerimizin ders halkaları oluşturacakları, büyüklerimizin avlusunda hasbihal edecekleri, hâsılı ailece bir arada olmanın coşkusunu yaşayacağımız sosyal hayatın bir parçası haline getirebilmenin gayretinde olacağız.