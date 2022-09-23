Cuma Hutbesi 23 Eylül 2022: Diyanet ile 23 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir?

Aziz Müminler!

"Rezzâk" olan Rabbimiz, kullarına sayısız nimetler bahşetmiştir. Helal ve temiz rızık peşinde koşmayı, haramlardan ise sakınmayı emretmiştir. Helalinden kazanmak için emek sarf etmeyi, alın teri dökmeyi öğütlemiştir. Nitekim O, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Rızkınızı Allah katında arayın, O'na kulluk edin, O'na şükredin; sonunda O'na döndürüleceksiniz."

Kıymetli Müslümanlar!

Helal kazanç; el emeği ve göz nuruyla elde edilen nimetin "en hayırlı lokma" olduğunu idrak etmektir. Ölçüyü ve tartıyı eksiksiz yapmak, söz ve davranışlarda dürüst davranmaktır. Helal kazanç, işinin hakkını vermek, işçinin hakkını alın teri kurumadan ödemektir. Kul ve kamu hakkına riayet ederek kazancı ve ömrü bereketlendirmektir.