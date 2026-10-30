Cuma Hutbesi 30 Ekim 2026: Diyanet bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?

30 EKİM 2026 CUMA HUTBESİ

BİRLİK VE BERABERLİK



Muhterem Müslümanlar!



Bir gün, Resûl-i Ekrem (s.a.s), ashâbına şöyle buyurdu: "Allah'ın peygamber ya da şehit olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a yakınlıkları sebebiyle, peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler." Ashâb-ı kiram, 'Ya Resûlallah! Bunlar kimlerdir?' diye sorunca Rahmet Elçisi (s.a.s), "Bunlar, aralarında akrabalık bağı ya da herhangi bir menfaat bulunmayıp sırf Allah için birbirlerini sevenlerdir" cevabını verdi.