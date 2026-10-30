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Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:00 Son Güncelleme: 30.10.2026 07:16

Cuma Hutbesi 30 Ekim 2026: Diyanet bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?

30 Ekim 2026 Cuma hutbesinin konusu ve metni Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Türkiye genelindeki camilerde okunacak bu haftaki hutbe, “Birlik ve Beraberlik” başlığıyla hazırlandı. Hutbede toplumsal dayanışmanın, milli birlik duygusunun ve kardeşliğin korunmasının önemi ele alındı. Peygamber Efendimizin hadislerine de yer verilen hutbede, birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.

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Cuma Hutbesi 30 Ekim 2026: Diyanet bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ekim 2026 tarihli cuma hutbesini internet sitesinde yayımladı. Bu haftaki hutbede Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına değinilirken milli ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı. Ailelere çocuklarını bu değerlerle yetiştirme, gençlere ise vatanına ve bayrağına sahip çıkma çağrısı yapıldı. İşte 30 Ekim Cuma hutbesinin konusu ve tam metni.

30 EKİM 2026 CUMA HUTBESİ

BİRLİK VE BERABERLİK

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün, Resûl-i Ekrem (s.a.s), ashâbına şöyle buyurdu: "Allah'ın peygamber ya da şehit olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a yakınlıkları sebebiyle, peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler." Ashâb-ı kiram, 'Ya Resûlallah! Bunlar kimlerdir?' diye sorunca Rahmet Elçisi (s.a.s), "Bunlar, aralarında akrabalık bağı ya da herhangi bir menfaat bulunmayıp sırf Allah için birbirlerini sevenlerdir" cevabını verdi.

Aziz Kardeşlerim!

Bizleri ayakta tutan, hayatın zorluklarına karşı koruyan ve yarınlara güvenle taşıyan en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Ortak bir inanca, müşterek değerlere ve birlikte yaşama iradesine sahip oluşumuzdur. En büyük gücümüz, kalplerimizi aynı duygular etrafında birleştirmek, birbirimizin sevinç ve kederlerini paylaşmaktır.

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Kıymetli Müminler!

Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünde şu hakikati bir kez daha dile getirelim ki, bizler; hür olmanın onuruyla yaşadığımız vatanımızı birlik ve beraberliğimiz sayesinde kendimize yurt kıldık. İstikbalimizin şahidi ezanlarımızı kardeşlik bağımızla semalarda yankılattık. İstiklalimizin sembolü bayrağımızı el ele vererek göklerde dalgalandırdık. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan mukaddes değerleri, tek yürek oluşumuz sayesinde koruduk. İhanet, fitne ve fesat hareketlerinin karşısında yekvücut durarak huzurumuzu muhafaza ettik.

Kıymetli Aileler! Sevgili Gençler!

Şanlı ecdadımızın büyük bedeller ödeyerek bize vatan kıldığı bu topraklarda birlik ve beraberliğimizi korumak, istisnasız hepimizin vazifesidir. Zira dayanışma ruhunu diri tutan milletler, en çetin imtihanlardan başarıyla çıkmışlar, ayrılığa düşenler ise tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Yüce Rabbimiz, "Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak çarpışanları sever" buyurarak, hak yolunda omuz omuza durmamızı istemektedir. Dolayısıyla eli kalem tutanlar yazdıklarıyla, dili kelam edenler söyledikleriyle, herkes duasıyla birlik ve beraberliğimize katkı sunmalıdır. Aileler, evlatlarını dinine, milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetiştirmelidir. Gençler de vatanına, milletine, bayrağına ve kutsallarına sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmelidir.

Aziz Müminler!

Birazdan bu camiden ayrılacak; her birimiz günlük meşgalelerimize döneceğiz. Asıl mesele, camide yan yana durduğumuz gibi hayatın içinde de birbirimize destek olabilmektir. Elbette hepimizin taşıdığı yükler, yüreğini yoran imtihanlar vardır. Ancak unutmayalım ki; kardeşlik bağımızı sımsıkı tuttuğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur.

Hutbemizi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu uyarısıyla bitiriyoruz: "…Birlik ve beraberliğe sarılın; ayrılıktan, bölünüp parçalanmaktan sakının..."

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Cuma Hutbesi 30 Ekim 2026: Diyanet bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?
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