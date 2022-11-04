Cuma Hutbesi 4 Kasım 2022: Diyanet ile 4 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir?





Kıymetli Müminler!

Kur'an-ı Kerim ile bağlarımızı diri tutalım. Okuduğumuz ayetlerin anlamlarını da öğrenmeye çalışalım. Çocuklarımızın yazın öğrendiklerini kışın unutmamaları için onlara yardımcı olalım. Kur'an okuma ve anlama becerilerini tekrar ettirelim onlara. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir" buyuran Peygamber Efendimizin sözünden ibret ve ilham alalım. Kur'an öğrenmeye ve öğretmeye ayrılan her saniyenin, hatta her anın, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu unutmayalım.

Hutbeme son verirken, Cenâb-ı Hakk'ın bize bahşettiği imandan ve Kur'an'dan kıyamete dek nesillerimizi de mahrum etmemesini niyaz ediyorum.