Cuma Hutbesi konusu: 5 Ağustos 2022 Cuma Hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı

CUMA HUTBESİ TAM METNİ VE KONUSU

MUHARREM AYI VE KERBELÂ

Muhterem Müslümanlar!

Muharrem ayıyla başlayan hicri takvimin, 1444. yılını idrak ediyoruz. Muharrem, Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in "hürmete şayan"1 olarak nitelediği, rahmet ve hikmet dolu bir aydır. Efendimiz (s.a.s), "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur"2 buyurarak bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir. Muharremin onuncu günü olan Âşûrâ gününde ise, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte oruç tutmayı ümmetine tavsiye etmiştir.3

Aziz Müminler!

Muharrem, aynı zamanda Kerbelâ'nın hüzünlü hatırasıdır… Çöllerde bir yudum suyun özlemidir... Ehl-i beyt aşkıyla dolu gönüllerin, "Âh Hüseynim" diyerek sızladığı bir hasret mevsimidir... Seyyidü'şşühedâ Hz. Hüseyin Efendimiz ve beraberindekilerin acımasızca şehit edildiği vaktin gözyaşlarıdır.

O Hz. Hüseyin ki, Resûlüllah (s.a.s)'in sevgili torunu, ehl-i beytidir. Hz. Aliyyü'l-Murtaza'nın, Hz. Fatımatu'z-Zehra'nın ciğer paresidir. Rahmet Peygamberinin "Dünyadaki çiçeğim, reyhanım"4 diyerek bağrına bastığı, cennet gençlerinin efendisi5 olarak taltif ettiği yiğittir. O Hz. Hüseyin ki Allah yolunda yüce bir ahlakın ve çağları aşan onurlu bir duruşun mümtaz temsilcisidir.