Haberler Yaşam Haberleri Cuma Hutbesi 29 Temmuz Cuma || Cuma Hutbesi tam metin Diyanet İşleri tarafından yayımlandı!
Giriş Tarihi: 28.7.2022 14:33 Son Güncelleme: 28.7.2022 14:33

Cuma Hutbesi 29 Temmuz Cuma || Cuma Hutbesi tam metin Diyanet İşleri tarafından yayımlandı!

Cuma Hutbesi 29 Temmuz Diyanet ile yayımlandı. Cumayı idrak etmek isteyen ve birlik beraberlik ruhunu ilelebet pekiştirmek amacıyla cemaat şeklinde kılınan namazın Cuma hutbesi tam metni Diyanet İşleri tarafımdan yayımlandı. Her hafta, Cuma hutbesinde önemli konular konuşuluyor ve gündem hakkında yorum getiriliyor. İşte 29 Temmuz Cuma hutbesi tam metni Diyanet İşleri tarafından!

Cuma Hutbesi 29 Temmuz Cuma || Cuma Hutbesi tam metin Diyanet İşleri tarafından yayımlandı!

Cuma Hutbesi Diyanet İşleri ile birlikte yayımlandı. Böylece yarın camilerde Cuma namazı kılınırken imamın neden bahsettiği belli oldu. Müslümanlar Cuma hutbesi okuyup camide ne söyleneceğini bilmek istiyor. Cemaatle birlikte kılınan namaz, Müslümanları bir araya getirmeyi ön görüyor. İşte 29 Temmuz Cuma hutbesi tam metni Diyanet ile!

CUMA HUTBESİ 29 TEMMUZ TAM METNİ

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s) Rabbinden aldığı emirle insanları bir olan Allah'a inanmaya ve yalnızca O'na ibadet etmeye davet ediyordu. Ne var ki kulluk bilincinden ve ahlaki erdemlerden yoksun olan Mekkeli müşrikler bu çağrıya kulak vermediler. Müminlere her türlü baskı, zulüm ve işkenceyi reva gördüler. Öyle ki âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in hayatına kastedecek kadar ileri gittiler. Artık Mekke'de İslam'ı özgürce yaşama imkânı kalmamıştı. Bunun üzerine önce sahabe-i kiram sonra da Resûl-i Ekrem (s.a.s) vefâkar insanların şehri Yesrib'e hicret etti.

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s) Rabbinden aldığı emirle insanları bir olan Allah'a inanmaya ve yalnızca O'na ibadet etmeye davet ediyordu. Ne var ki kulluk bilincinden ve ahlaki erdemlerden yoksun olan Mekkeli müşrikler bu çağrıya kulak vermediler. Müminlere her türlü baskı, zulüm ve işkenceyi reva gördüler. Öyle ki âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in hayatına kastedecek kadar ileri gittiler. Artık Mekke'de İslam'ı özgürce yaşama imkânı kalmamıştı. Bunun üzerine önce sahabe-i kiram sonra da Resûl-i Ekrem (s.a.s) vefâkar insanların şehri Yesrib'e hicret etti.

Kıymetli Müslümanlar! Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde buyurmaktadır:

"Gerçek muhacir, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir." 1

Evet! Hicret sadece bir mekândan diğerine yapılan fiziki bir yolculuk değildir. Zorluk ve sıkıntılardan rahatlık ve kolaylığa bir kaçış asla değildir. Hicret inanç ve idealler uğrunda yeni ufuklara doğru zorlu bir yolculuktur. Hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Tevhide sarılıp şirkten kaçınma iradesidir. Batıldan uzaklaşıp hakka ve hakikate yönelmenin nişanesidir. Yardımlaşma ve dayanışmanın, dostluk ve kardeşliğin destanıdır. Muhacir ise nefsinin heva ve arzularının tuzağına düşmeyen, şeytanın aldatmasına kanmayan, ulvi gayeleri, süfli tutkulara feda etmeyendir. Bir ömür helallerle yetinen, haramlardan uzak durandır. Her daim hayra koşan, Hakkın rızasını arayandır.

Değerli Müminler!

Yarın yeni bir hicri yıla giriyoruz. Hicretin gerçekleştiği yıl aynı zamanda hicri takvimin de başlangıç yılıdır. O halde geliniz, geçen bir yılın, geride bırakılan bir ömrün muhasebesini yapalım. Allah ile misakımızı, Rasûlüllah ile biatımızı yenileyelim. Haramlardan ve günahlardan, helal ve tertemiz bir hayata hicret için bugünü milat kabul edelim.

Bu vesileyle yeni yılımızı tebrik ediyor, hicrî 1444 senesinin ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyorum: "İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır" 2

1 Buhârî, Îmân, 4.

2 Tevbe, 9/20.

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Cuma Hutbesi 29 Temmuz Cuma || Cuma Hutbesi tam metin Diyanet İşleri tarafından yayımlandı!
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