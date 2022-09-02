Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! Cuma hutbesi 2 Eylül 2022 konusu ne oldu?

Muhterem Müslümanlar!

Medine'ye bir genç gelmişti. Uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiği belliydi. Doğruca Allah Resûlü (s.a.s)'in yanına koştu ve "Anne babamı ardımdan ağlar halde bırakıp sana geldim Yâ Resûlallah!" dedi. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: "Anne babanın yanına geri dön ve her ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür!"1

Aziz Müminler!

Anne babamız, kendilerine iyilik yapmamızı en çok hak eden kişilerdir. Zira onlar, bu dünyaya gelme vesilemizdir. Kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere onlar taşıdı. İlgi ve destekleriyle hayata tutunduk. Sevgiyi, şefkati ve merhameti ilk onlarda gördük. Sabır ve fedâkârlığın zirvesini onlardan öğrendik. Hangi yaşta olursak olalım hayat yolculuğumuzdaki en büyük sığınağımız ve dayanağımız hep anne babamız oldu.