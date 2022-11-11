CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ YAYINDA: Diyanet İşleri Başkanlığı ile 11 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müslümanlar!

Yüzlerce vatandaşımızın vefatına, binlercesinin etkilenmesine sebep olan 12 Kasım 1999 Düzce depreminin sene-i devriyesi olan yarın saat 18.57'de depremlere karşı toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde "Çök, Kapan, Tutun" hareketleriyle deprem tatbikatı yapılacaktır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, وَمَنْ اََحْيَاهَا فََكَاَ نَمََٓا اََحْيَا اَل نَاسَ جََم۪يعا اَ "Kim, bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." (4) buyurmaktadır. Bir canı kurtarmak, bir insanın hayata tutunmasına katkıda bulunmak, bu amaca yönelik faaliyetlerin içerisinde olmak, son derece saygın ve değerlidir. Bu vesileyle siz kıymetli kardeşlerimizi bulunduğunuz yerdeki en güvenli noktada hem bu tatbikatta yer almaya hem de AFAD tarafından verilen eğitimlere katılmaya davet ediyorum.

Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze afetlerde vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenâb-ı Hak, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun.