Cuma mesajı gelmedi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli motosiklet tamircisi Ayhan Yılmaz, evinden yayılan kötü kokular üzerine komşularının yaptığı ihbarla yatağında ölü bulundu. Dün saat 11.00 sıralarında dört katlı bir apartmanın zemin katında apartman sakinleri, kokunun Yılmaz'ın dairesinden geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Bazı sağlık sorunları olduğu öğrenilen Yılmaz'ın ölüm haberini alan ev sahibi Alkan Sarıaydın, yaşlı adamın kendisine her hafta düzenli olarak "Cuma mesajı" gönderdiğini söyledi. En son 6 Kasım'da mesaj aldığını ancak dün mesaj gelmediğini belirten Sarıaydın, kiracısının çok iyi ve çevresi tarafından sevilen bir insan olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör