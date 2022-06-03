Cuma mesajları ve sözleri – En güzel, farklı, yeni, anlamlı, hadisli ve dualı, resimli Cuma mesajları ve yazılı görselleri (3 Haziran 2022 özel)

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.