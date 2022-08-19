Cuma namazı saati 19 Ağustos 2022: Cuma namazı saat kaçta okunacak? Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul namaz vakitleri

Cuma namazı saat kaçta okunacak ve kılınacak sorusu öğle ezanı vakti ile belli oluyor. Cuma saati için araştırmalara başlayan Müslüman alemi bu özel günü ibadetle dolu geçirecek. Cuma namazı saati 19 Ağustos bugün araştırmasıyla gündemdeki yerini aldı. "Arşın Gölgesinde Korunmakla Müjdelenen Genç" konulu hutbe de yayımlandı. İşte, Diyanet ile Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi 19 Ağustos 2022 tarihi için belli oldu!
İSTANBUL: 13.13
ANKARA: 12.58
İZMİR: 13.20
BURSA: 13.13
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
CUMA NAMAZI KAÇ REKâTTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
CUMA HUTBESİ 19 AĞUSTOS 2022 KONUSU
Arşın Gölgesinde Korunmakla Müjdelenen Genç konusuyla yayımlanan Cuma namazı hutbesi bugün 81 ilde tüm camilerden yükselecek. Cemaat, namazla birlikte dini değerleri hatırlamak için hutbeye kulak verecek.