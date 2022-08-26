Cuma namazı saati 26 Ağustos 2022: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı vakitleri

''Cuma namazı saat kaçta okunacak ve kılınacak?'' sorusu, cuma gününün gelip çatmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Cuma saati araştırmalarına başlayan Müslümanlar, bu mübarek günü ibadet ederek geçirecek. 26 Ağustos Cuma günü camilerde okunacak "Zaferlerimizin Ardındaki Ruh ve Mana" konulu hutbe de yayımlandı. İşte, Diyanet ile 26 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 il için Cuma namazı saatleri...
Cuma namazı saat bilgisi 26 Ağustos 2022 tarihi için belli oldu!
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 26 Ağustos 2022 tarihli ve "Zaferlerimizin Ardındaki Ruh ve Mana" konulu Cuma hutbesi, bugün 81 ilde tüm camilerden yükselecek. Cemaat, namazla birlikte dini değerleri hatırlamak için hutbeye kulak verecek.
26 Ağustos tarihli Cuma hutbesinde zaferlerle anılan Ağustos ayı içerisinde kutlanacak olan Malazgirt Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın öneminden bahsedilecek.