Cuma namazı saati 7 Ekim 2022: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile öğle ezanı vakti

Cuma namaz vakitleri Diyanet ile 81 il için paylaşıldı. Bu gece idrak edilecek Mevlid Kandili de bugünkü hutbenin konusu olacak. Diyanet namaz vakitleri ve öğle ezanı saati ile araştırılan Cuma namazı İslam aleminin gündeminde. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı saati (7 Ekim 2022)
CUMA NAMAZI SAATLERİ
81 ilde öğle ezanı vaktinde kılınacak Cuma namazı için saatler Diyanet ile paylaşıldı:
İSTANBUL CUMA VAKTİ: 12.57
ANKARA CUMA VAKTİ: 12.42
İZMİR CUMA VAKTİ: 13.04
BURSA CUMA VAKTİ: 12.57
CUMA NAMAZI FARZ MI?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın.
Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
7 EKİM CUMA HUTBESİ KONUSU
Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s) konulu Cuma namazı hutbesi yayımlandı:
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik."
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (sas) şöyle buyuruyor: "Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Bunlar, Allah'ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir."