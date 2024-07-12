Cuma sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü lokması dağıtıldı

İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik programı kapsamında camilerde Cuma namazı sonrasında lokma dağıtımı yapıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü kapsamında ilk olarak Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camii ile Yahyaefendi Camiinde Cuma namazı sonrasında Kızılay işbirliği ile lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtımı İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan yaptı. Alkan 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında aziz milletimizin birlik ve beraberlikte kenetlenerek kazandığı zaferin 8. Yıldönümü nedeniyle Milli birlik günü için Cuma hutbesinde de hain darbe girişiminde insanlarımızın dikkatli olması anlatıldı. 15 Temmuz yıldönümü nedeniyle insanlarımızın vatanlarına sahip çıkmaları ve bir daha böyle hainliklerin yaşanmaması için dualar edildi" dedi.