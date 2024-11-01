Cumhur İttifakı Belediye Başkanı: Ekmek fırını ve aşevi için düğmeye basıldı

Başkan Ali Avan, bu yılın Ağustos ayında yaptığı olağanüstü meclis oturumunda ilçeye ekmek fabrikası ve aşevi kazandırmak için İller Bankası'ndan 10 milyon TL kredi talebinde bulundu. CHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesi üzerine, Başkan Avan projeyi hayata geçirmek için "Bir tuğla da sen koy" kampanyası başlattı. Kampanyaya Pozantılılar büyük ilgi gösterdi.

HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Tüm engellemelere rağmen projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Avan, "Gönlü güzel, kadirşinas vatandaşlarımız ekmek fırını ve aşevi projemiz için yardım yapmaya, gönüllerinden koptuklarını bizimle paylaşmaya devam ediyorlar. Projeye kısa sürede başlayacağız. Gece-gündüz demeden canla başla çalışarak ekmek fırını ve aşevini kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

SOSYAL TESİS DE YAPILACAK

Belediye Başkanı Ali Avan, ayrıca daha önce bir firma tarafından kafe olarak işletilen ve yangında kullanılamaz hale gelen belediyeye ait alanda da incelemelerde bulundu. Başkan Avan, "Belediyemize ait buraya sosyal tesis haline getireceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağız ve Pozantı'mıza hak ettiği hizmeti bu sosyal tesisimizde vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.