Haberler Yaşam Haberleri Cumhur İttifakı Belediye Başkanı: Ekmek fırını ve aşevi için düğmeye basıldı
Giriş Tarihi: 1.11.2024 12:00 Son Güncelleme: 1.11.2024 12:11

Cumhur İttifakı Belediye Başkanı: Ekmek fırını ve aşevi için düğmeye basıldı

CHP’li meclis üyelerinin krediye ret oyu verdiği, ekmek fırını ve aşevi projesini hayata geçirmek için Cumhur İttifakı’nın Adana’nın Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, düğmeye bastı. Başkan Avan, projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu. Başkan Avan, en kısa sürede masaüstündeki proje çalışmalarının bitirilerek kazma vurulması talimatını verdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cumhur İttifakı Belediye Başkanı: Ekmek fırını ve aşevi için düğmeye basıldı

Başkan Ali Avan, bu yılın Ağustos ayında yaptığı olağanüstü meclis oturumunda ilçeye ekmek fabrikası ve aşevi kazandırmak için İller Bankası'ndan 10 milyon TL kredi talebinde bulundu. CHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesi üzerine, Başkan Avan projeyi hayata geçirmek için "Bir tuğla da sen koy" kampanyası başlattı. Kampanyaya Pozantılılar büyük ilgi gösterdi.

HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Tüm engellemelere rağmen projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Avan, "Gönlü güzel, kadirşinas vatandaşlarımız ekmek fırını ve aşevi projemiz için yardım yapmaya, gönüllerinden koptuklarını bizimle paylaşmaya devam ediyorlar. Projeye kısa sürede başlayacağız. Gece-gündüz demeden canla başla çalışarak ekmek fırını ve aşevini kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

SOSYAL TESİS DE YAPILACAK

Belediye Başkanı Ali Avan, ayrıca daha önce bir firma tarafından kafe olarak işletilen ve yangında kullanılamaz hale gelen belediyeye ait alanda da incelemelerde bulundu. Başkan Avan, "Belediyemize ait buraya sosyal tesis haline getireceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağız ve Pozantı'mıza hak ettiği hizmeti bu sosyal tesisimizde vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Cumhur İttifakı Belediye Başkanı: Ekmek fırını ve aşevi için düğmeye basıldı
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