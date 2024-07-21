Başkan Erdoğan, basketbol maçı yaptı! O anları Varank paylaştı: Maç sonrası özçekim...

Başkan Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 80-34 mağlup etti. Fotoğrafta ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.