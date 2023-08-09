Cumhurbaşkanı Erdoğan mahallenin problemini çözdü

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Aktepe ve Akbez Mahalleri'ndeki alt yapı sorunu Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülmediği için vatandaşın kanayan yarası haline geldi. Mahallerdeki hem içme suyu, hem de kanalizasyon sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çözülüyor. İlçenin en büyük iki mahallesinin altyapısının bitirilmesi için tüm süreçlerin tamamlandığını söyleyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yetkili firmanın şantiyesinin bulunduğu alana ziyaret gerçekleştirdi. Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye ve İller Bankamıza teşekkür ediyoruz. Hep ne diyoruz 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyoruz. Mahallelerimizin hem içme suyu, hem de altyapı sorununu çözüyoruz. Aslında bu çalışma Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Ama onlar yapmazsa yapmasın. Biz mahallelerimizin, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz" dedi.

120 GÜNDE BİTMESİ PLANLANIYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken, ancak ihmal edilen bir çalışmayı daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle çözüme kavuşturdukları için memnun olduklarını belirten Yayman, "Hassa ilçemizin hem içme suyu hem de 37,5 kilometrelik kanalizasyon hattı sorununa çözüm getiriyoruz. 60 bin 499 metre kanalizasyon, 49 bin 181 metre de içme suyu hattı döşenecek olan mahallelerde hem içme suyu, hem de kanalizasyon sorunu yapılacak çalışma ile çözülmüş olacak. İki çalışmanın 120 günde tamamlanması planlanıyor" şeklinde konuştu.

"SORUNLAR TARİHE KARIŞACAK"

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş; "Hassa'mıza bağlı Aktepe ve Akbez'in altyapı sorununu çözecek olan şirketin şantiyesindeyiz. Cumhurbaşkanımıza ve milletvekilimiz Hüseyin Yayman'a binlerce kere teşekkür ediyorum. İnşallah Akbez ve Aktepe'nin hem altyapı, hem de içme suyu sorunu 5 ay içinde tarihe kavuşacak" ifadelerini kullandı. Milletvekili Yayman, şantiyeyi de gezerek personellere çalışmaları bir an önce bitirmeleri için çağrıda bulundu.