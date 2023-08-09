Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mahallenin problemini çözdü
Giriş Tarihi: 9.8.2023 14:14 Son Güncelleme: 9.8.2023 14:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan mahallenin problemini çözdü

Hayat’ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe ve Akbez Mahalle’lerinin kanayan yarası haline gelen içme suyu ve kanalizasyon sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çözülüyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Cumhurbaşkanı Erdoğan mahallenin problemini çözdü

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Aktepe ve Akbez Mahalleri'ndeki alt yapı sorunu Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülmediği için vatandaşın kanayan yarası haline geldi. Mahallerdeki hem içme suyu, hem de kanalizasyon sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çözülüyor. İlçenin en büyük iki mahallesinin altyapısının bitirilmesi için tüm süreçlerin tamamlandığını söyleyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yetkili firmanın şantiyesinin bulunduğu alana ziyaret gerçekleştirdi. Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye ve İller Bankamıza teşekkür ediyoruz. Hep ne diyoruz 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyoruz. Mahallelerimizin hem içme suyu, hem de altyapı sorununu çözüyoruz. Aslında bu çalışma Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Ama onlar yapmazsa yapmasın. Biz mahallelerimizin, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz" dedi.

120 GÜNDE BİTMESİ PLANLANIYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken, ancak ihmal edilen bir çalışmayı daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle çözüme kavuşturdukları için memnun olduklarını belirten Yayman, "Hassa ilçemizin hem içme suyu hem de 37,5 kilometrelik kanalizasyon hattı sorununa çözüm getiriyoruz. 60 bin 499 metre kanalizasyon, 49 bin 181 metre de içme suyu hattı döşenecek olan mahallelerde hem içme suyu, hem de kanalizasyon sorunu yapılacak çalışma ile çözülmüş olacak. İki çalışmanın 120 günde tamamlanması planlanıyor" şeklinde konuştu.

"SORUNLAR TARİHE KARIŞACAK"

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş; "Hassa'mıza bağlı Aktepe ve Akbez'in altyapı sorununu çözecek olan şirketin şantiyesindeyiz. Cumhurbaşkanımıza ve milletvekilimiz Hüseyin Yayman'a binlerce kere teşekkür ediyorum. İnşallah Akbez ve Aktepe'nin hem altyapı, hem de içme suyu sorunu 5 ay içinde tarihe kavuşacak" ifadelerini kullandı. Milletvekili Yayman, şantiyeyi de gezerek personellere çalışmaları bir an önce bitirmeleri için çağrıda bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eyüpsultan'da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
Deva Partili ismin iftirasına cevap verdi! Oyuncak ürünün faturasını paylaştı
Son dakika: Bakan Özhaseki duyurdu! İstanbul'a özel deprem yasası geliyor: 4 aşamalı plan...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda net mesaj: Türkiye oyun kurucu bir ülke
Adı kaldı bir
Son dakika: Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada bir kişi hayatını kaybetti
‘Bir el’ yine devrede!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Aslan deplasmanda avantajı kaptı! Deplasmanda 3 golle galibiyet geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan mahallenin problemini çözdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA