Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Küresel belirsizliklerin arttığı dönemde ekonomik dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz"

"Kalıcı Belirsizlik Çağında Ekonomik Dayanıklılık" temasıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Yılmaz, ekonomik dayanıklılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını güçlü üretim kapasitesi, teknolojik yetkinliği, nitelikli insan kaynağı ve stratejik alanlardaki yerli kabiliyetleriyle güçlendirdiğini belirtti. Orta Vadeli Program'a da değinen Yılmaz, bu programla fiyat istikrarını ve makroekonomik dengeleri güçlendirirken yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.
Enerji ve gıda arz güvenliğinden kritik teknolojilere uzanan stratejik adımlarla ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdıklarını vurgulayan Yılmaz, kamu ve özel sektör iş birliğiyle daha rekabetçi, daha yüksek katma değer üreten ve küresel değişimlere hızla uyum sağlayan bir ekonomik yapıyı hep birlikte güçlendireceklerini kaydetti.
Yılmaz, zirveye ev sahipliği yapan FIRATSİFED'e, TÜRKONFED yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.