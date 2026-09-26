Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Küresel belirsizliklerin arttığı dönemde ekonomik dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz"

"Kalıcı Belirsizlik Çağında Ekonomik Dayanıklılık" temasıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Yılmaz, ekonomik dayanıklılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını güçlü üretim kapasitesi, teknolojik yetkinliği, nitelikli insan kaynağı ve stratejik alanlardaki yerli kabiliyetleriyle güçlendirdiğini belirtti. Orta Vadeli Program'a da değinen Yılmaz, bu programla fiyat istikrarını ve makroekonomik dengeleri güçlendirirken yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.