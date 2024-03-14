Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl’de: Enflasyonla mücadeleyi vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak, Cumhuriyet'in 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü haline getirdiklerini belirtti. Deprem afetinin yaralarını sararken ekonomik dengeyi koruyarak enflasyonla kararlı bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, hayat pahalılığıyla mücadelede geniş kesimleri koruyan politikaları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ayrıca, ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliğini ön planda tuttuklarını vurgulayan Yılmaz, halkın güven ve huzuru için çalıştıklarını belirtti. Terör nedeniyle bölgenin ekonomik gelişmesinin engellendiğini ve insanların zarar gördüğünü söyleyen Yılmaz, şimdi ise huzur ve güven ortamının sağlanmasının bölge halkına büyük fayda sağladığını dile getirdi. Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu'da Ramazan'ı huzur içinde yaşamanın şansını vurgulayarak, bütün bölgelere belli standartlarda hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Bingöl Milletvekilleri, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Belediye Başkanı Zeki Dirik ve vatandaşların katıldığı etkinlikte konuşan Yılmaz'ın sözleri, bölgedeki halk tarafından ilgiyle karşılandı.