Cumhurbaşkanına hakaret etti: Yakalanınca uyuşturucu "etkisindeydim" dedi! Tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Kılıç adlı oto yıkamacı sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır küfür ve hakarette bulundu.

Paylaşımları görenlerin ihbarı üzerine gözaltına alınan Kılıç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikte verdiği ifadede, paylaşımları kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi altında iken yaptığını iddia etti. Nöbetçi hakimliğin şüpheli hakkında adli kontrol kararı vermesi üzerine savcılık tarafından üst merciye itirazda bulunuldu.

Yeniden hakim karşısına çıkan şüpheli bu kez verdiği ifadede, "Cumhurbaşkanı bana hakaret ettiği için ben de kendisine hakaret ettim. Mahkemeden ve Anayasadan özür diliyorum. Ben Cumhurbaşkanı ile oturup konuşup istiyorum. Yaşadığım sorunlardan dolayı psikolojik tedavi gördüm. Paylaşımı bundan dolayı yaptım" diyerek kendisini savundu.

Sanığı dinleyen hakim suçun ikrarı, sosyal medyada paylaşılması ve tekrarlanması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı nedeniyle tutuklanmasına hükmetti.