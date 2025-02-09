Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Levent Arkan, CHP’li Ahmet Aras’a danışman oldu
Giriş Tarihi: 9.2.2025 16:25 Son Güncelleme: 9.2.2025 16:47

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Levent Arkan, CHP’li Ahmet Aras’a danışman oldu

Muğla’da önceki dönem Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras’ın danışmanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Reklam Koordinatörü Levent Arkan’a skandal atamayla yeni görev verildi. Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlarından tutuklanan daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Arkan, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın danışmanı oldu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Levent Arkan, CHP’li Ahmet Aras’a danışman oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan BOTAV (Bodrum Tanıtma Vakfı) Genel Sekreteri ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eski danışmanı Levent Arkan geçtiğimiz şubat ayında sosyal medyada ortaya çıkan ses kayıtlarının ardından 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Arkan ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI, BU KEZ TUTUKLANDI

Ses kayıtları ile ilgili bilirkişi incelemenin tamamlanmasının ardından Levent Arkan yeniden gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BODRUM'DAN SONRA MUĞLA'DA

Ahmet Aras, önceki dönem Bodrum Belediye Başkanıyken danışmanlık yapan Levent Arkan'ı bu kez de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne getirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ana binasına gelerek bizzat personele "Danışman" olarak atandığını söyleyen Arkan, yeni makamının nerede olacağına bile baktığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

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Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Levent Arkan, CHP’li Ahmet Aras’a danışman oldu
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