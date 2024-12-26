Cumhurbaşkanlığı Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa’da başladı

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa ve bölge için büyük öneme sahip bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı bugün başladı.

İki sürecek ve bugün Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde başlayan Güneydoğu Kariyer Fuarın açılışına, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Harran Üniversitesi Mehmet Tahir Güllüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Aksoy ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Harran Üniversitesi Gençlik Orkestrası (HÜGO) müzik dinletisi sunuldu. "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen fuar, öğrencilere ve mezunlara kariyer fırsatları sunacak. Etkinlikte 150'ye yakın firma stant açtı. Fuarda sektör-öğrenci-mezun buluşmaları, atölye çalışmaları, paneller ve mülakat simülasyonları gerçekleşecek.