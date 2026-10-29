Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Sözleri: Cumhuriyet’in 103. yılına özel farklı, anlam dolu 29 Ekim mesajları

COŞKULU VE GURUR DOLU CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

1. Bugün gökyüzünde ay yıldız, yüreğimizde Cumhuriyet sevdası var! Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!

2. Bir milletin azmiyle kurulan, bağımsızlık mücadelesiyle yükselen Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Bu gurur, bu sevda ve bu bayrak sonsuza kadar bizimle yaşayacak!

3. Bugün yalnızca bir bayramı değil, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve geleceğe olan inancımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ışığı hiç sönmesin, ay yıldızlı bayrağımız göklerden hiç inmesin. 29 Ekim kutlu olsun!

4. Yüzyılları aşan bir gurur, nesilden nesile aktarılan bir emanet, kalbimizde hiç bitmeyen bir sevda… Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.