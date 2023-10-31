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Giriş Tarihi: 31.10.2023 01:10

Cumhuriyet Bayramı töreninde yaptığı konuşma tepki çekmişti: O öğretmen gözaltına alındı

Türk Eğitim Derneği Koleji (TED) Antalya Koleji’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde yaptığı Cumhuriyet konulu konuşma nedeniyle edebiyat öğretmeni E.K (Emine Karataş) hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan polis tarafından gözaltına alındı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Cumhuriyet Bayramı töreninde yaptığı konuşma tepki çekmişti: O öğretmen gözaltına alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşe yer verildi:

"Bazı basın yayın oranları ile sosyal medya hesaplarında yer alan TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Kolejinde 100. Yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 29.10. 2023 günü İlimiz Muratpaşa ilçesi sınırları içinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji'nde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıkla, 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşma içeriğinde Türkiye Yüzyılını hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb; şekilde yer alan görüşler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden Antalya Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli E.K., isimli şahıs 30.10. 2023 günü yakalanmış şahıs hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır"

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Cumhuriyet Bayramı töreninde yaptığı konuşma tepki çekmişti: O öğretmen gözaltına alındı
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