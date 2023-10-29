Haberler Yaşam Haberleri Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği: Ata!
Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:21 Son Güncelleme: 29.10.2023 12:22

Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği: Ata!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün ilk dakikalarında Ata isimli bebek, İstanbul Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya geldi. Annesi, "İnşallah adına yakışır bir şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olur" dedi.

İHA
Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği: Ata!
Türkiye Cumhuriyeti bugün kuruluşunun 100. yılını kutlarken, İstanbul'da Yağmur ve Erdem Öztürk çifti yüzyılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerine Ata ismini verdi. Dün gece saat 00.05'te Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya gelen Ata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk dakikalarında doğan bebek olarak tarihe geçti.
Baba Erdem Öztürk "Çok mutluyuz 29 Ekim'e denk geldiği için. Doktorumuzdan öğrendiğimiz zaman bize 29 Ekim dediğinde biz direkt isim düşünmeye başladık. En uygun isim olarak 'Ata'yı tespit ettik. Ata Öztürk bebeğimizin adı. Mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.
Anne Yağmur Öztürk de, "29 Ekim normal doğum tarihiydi. Biz de istedik ki uyumlu olsun günün anlam ve önemine. Bir tane Ata'mız oldu. İnşallah adına yakışır bir şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olur" dedi.
Doğumu gerçekleştiren Dr. Sadiye Eren, "Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir olayı yaşamış olmak çok çok daha güzel. Her zaman yeni bir yılın bebeğini kutlardık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk bebeğini kutluyoruz. Çok güzel bir duygu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Elon Musk’ın Gazze kararı İsrail’i kızdırdı: Tüm bağlarını kopardılar
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
DEVA'dan istifa eden Halis Kahriman Kılıçdaroğlu görüşmesini kabul etti! Babacan'a "Diktatör" dedi
Son dakika: Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvende
Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İran paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi
Netanyahu'dan "Kara harekatı" açıklaması! "Oy birliği ile kabul edildi"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dışişleri'nden İsrailli yetkililerin Başkan Erdoğan'a yönelik iftiralarına sert tepki: Düştükleri aczin açık göstergesi
Rize’nin penaltısını çalamadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği: Ata!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA