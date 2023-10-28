Cumhuriyetin yaşayan asırlık çınarları SABAH’a konuştu: Bu ülke kolay kurulmadı

Türkiye, 29 Ekim'de cumhuriyetin 100. yıldönümünü kutlamaya büyük bir heyecanla, şevkle ve coşkuyla hazırlanıyor. SABAH, cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 1923 yılında doğan yaşlı çınarlara ulaştı. Kayseri'de Ayşe Şahin, Sivas'ta Fidan Baldık ve Yozgat'ta yaşayan Gülbahar Okay'ı evlerinde ziyaret eden SABAH, 100 yıl önce cumhuriyetin ilk çocukları olan asırlık çınarlarla konuştu.

ATATÜRK HAYATINI KAYBERİNCE BABAM HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Kayseri'nin Hacılar İlçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ayşe Şahin, babası Bekir Ülkü'nün 9 yıl İngilizlere esir düştüğünü ve Atatürk'ün esir değişimi sayesinde kurtulduğunu söyledi. Annesinin babasını yılarca beklediğini belirten Ayşe Şahin; "Annem daha taze gelinken babam İngilizlere esir düşmüş. Annem kayınvalidesi ile birlikte yıllarca babamı beklemiş. Atatürk esir İngiliz askerleri karşılığında bizim askerlerimizi istemiş. Bu şekilde babam serbest kalmış. Annem ve büyükannem 9 yıl da babamın şehit düştüğünü sanmışlar. Ama bir gün babam çıkıp gelmiş. Babam anılarını hep ağlayarak anlatmış. Bir gün namazın ardından birden ağlamaya başladı. Babama neden ağladığını sordum "Kızım babamız öldü" dedi. Ben de baba dedem öleli çok olmadı mı dedim. Babamda bana "Kızım Atatürk babamız değil mi? O öldü" diyerek gözyaşı döktü. O zor günlerden geçerek bugün çok şükür güçlü bir cumhuriyet olduk. Cumhuriyetimizin nice 100 yaşları olsun. Bu ülke kolay kurulmadı. Ülkemizin kıymetini bilelim. Atamızdan ve silah arkadaşlarından Allah razı olsun" dedi.

8 ÇOCUK 33 TORUNUMLA ATAMIZA MİNNETTARIM"

Sivas'ın Kartalca Köyünde yaşayan 100 yaşındaki 8 çocuk annesi 33 torun sahibi Fidan Baldık ise cumhuriyet ile yaşıt olduğunu belirterek; "Ben cumhuriyetin kurulduğu yıl gözlerimi dünyaya açmışsım. Atatürk cumhuriyetin temellerini Sivas'ta yaptığı kongre ile atmış. Ben yetimdim ve okulda okurken bunları bize öğrettiler. Atatürk o dönem de Sivas'a gelmişti. Hepimiz çok heyecanlandık ama köyümüzden Sivas'a gidip onu görmek bize nasip olmadı. Cumhuriyetin ilk günleri perişanlıkla geçen günlerdi. O günlerde çok sıkıntılar yaşadık yokluk çektik. Ama Allaha şükür ülkece namerde boyun eğmedik. Bu ülke kolayına kurulmadı. Atatürk yurdumuzu, milletimizi ve devletimizi korudu. Dünya Atatürk gibi bir lideri gördü. Bu millet Atatürk sayesinde küllerinden yeniden doğdu. O günler sancılı olsa da Atatürk bizlere bu cennet vatanı bıraktı. Ben 8 çocuğum ve 33 torunumla birlikte Atatürk'e minnettarım. Şimdilerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bolluk içerisinde yaşıyoruz. Bugünün kıymetini bilmek için o eski günleri yaşamak lazım. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" diye konuştu.

CUMHURİYETİMİZ BAKİ OLSUN

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaşayan 7 çocuk annesi Gülbahar Okay, cumhuriyetin ilanından sonra sıkıntılı günler geçirdiklerini ancak Atatürk'ün köylerine gönderdiği yardımlarla rahatladıklarını söyledi. Okuma yazması olmadığını belirten Gülbahar Okay; "Benim okumama yazmam yoktu. Çocuklarımı tarlada çalışarak, çobanlık yaparak büyüttüm. Komşumuz Mehmet abi vardı. O Atatürk'ün askeriydi. Biz Atatürk'ü Mehmet abiden dinleyerek tanıdık ve çok sevdik. Atatürk'ü ömrümde hiç görmedim ama hayatını kaybettiğini söylediklerinde oturup ağladım ve yas tuttum. Onun sayesinde çocuklarımız okudu. Atatürk zor şartlarda cumhuriyeti ilan ederek bizlere hediye etti. Böyle bir adam sevilmez mi? Milletimiz var olsun cumhuriyetimiz baki olsun" dedi.