Haberler Yaşam Haberleri Cüneyt Arkın Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Cüneyt Arkın Filmleri Listesi
Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:08 Son Güncelleme: 18.4.2023 10:08

Cüneyt Arkın Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Cüneyt Arkın Filmleri Listesi

Cüneyt Arkın filmleri Türk sinemasının en önemli jönlerinden biridir. Cüneyt Arkın filmleri de Yeşilcam’ın en çok izlenen filmleri arasında yer almaktadır. 330’dan fazla film, dizi ve tiyatro oyununda yer alan Cüneyt Arkın’ın en iyi filmleri hangileridir biliyor musunuz? En çok izlenen Cüneyt Arkın filmlerimi sizin için derledik. İşte keyifle izleyebileceğiniz Cüneyt Arkın filmleri!

Cüneyt Arkın Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Cüneyt Arkın Filmleri Listesi

Cüneyt Arkın filmleri Yeşilçam'ın en çok izlenen filmlerindendir. Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın en iyi filmleri nelerdir, hangilerini mutlaka izlemelisiniz? Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biri olan, yüzlerce filmde oynayan Cüneyt Arkın'ın en çok izlenen filmlerini araştırdık. En çok izlenen Cüneyt Arkın filmleri nelerdir? İşte yanıtı!

Cüneyt Arkın'ın En İyi Filmleri

IMDb puanlarına göre Cüneyt Arkın'ın herkesi izlemesi gereken en iyi 10 filmi;

1. Maden (1978) - 7.5 IMDb Puanı

Tarık Akan ve Halil Ergün gibi isimlerle başrolü paylaştığı Maden filminde Cüneyt Arkın; maden ocağındaki kötü çalışma koşullarına karşı işçileri ve sendikayı harekete geçirmeye çalışan bir devrimci rolündedir. Başta kimse mücadelesine destek olmasa da zaman içinde haklı olduğunu anlarlar.

2. Alın Yazısı (1972) – 7.1 IMDb Puanı

Film; emekli ve sert bir adam olan Haydar'ın abisini ve ablasını öldürenlerden intikam almaya çalışmasını konu edinmektedir.

3. Öğretmen Kemal (1981) – 7.1 IMDb Puanı

Kemal; bir öğretmen olarak ücra bir köye atanır. Atandığı köyde yeni bir okul yapmak ve çocukları okula getirtmek için köy muhtarıyla bir mücadeleye başlar. Kemal öğretmen köyün fakir haklıyla birlikte cehalete karşı mücadele etmeye başlar.

4. Vatandaş Rıza (1979) – 7 IMDb Puanı

Cüneyt Arkın'ın yönetmenliğini de yaptığı Vatandaş Rıza filmi; Rıza'nın fakir ailesinin gecekondu evinin yıkılmasıyla başlayan bir mücadeleyi anlatır. Evlerini yıktıran kişinin zengin birinin çocuğu olması Rıza'nın mücadelesini de zorlaştırır.

5. Panzehir (2014) – 6.9 IMDb Puanı

Panzehir filmi; yeraltı dünyasında uzun yıllar boyunca karanlık işlere bulaşan bir tetikçi ve ihanete uğradığı manevi babasının hikâyesini konu almaktadır.

6. Üç Kağıtçılar (1975) – 6.9 IMDb Puanı

Hapisten yeni çıkan suçlu üç arkadaş artık suç işlemeyeceklerine dair söz vermiştir. Ancak kendilerini bir soygun planı yapmaktan da geri duramazlar ve birbirinden habersiz aynı soygun planını yaparlar.

7. Silahlı Paşazade (1967) – 5.7 IMDb Puanı

Murat Paşa, verdiği ağır cezalarla tanınan bir zaptiye nazırıdır (Emniyet ve güvenlikten sorumlu üst düzey memur). Huzuruna çıkarılan şoförü Yunus, paşanın hizmetkarıyla evlenmek ister ancak bu yüzden sevdiği kadınla birlikte hapse atılır. Birçok kişi affetmesini söylese de onlar da cezalandırılır. Ceza alanlardan birinin intikamı büyük olur.

8. Malkoçoğlu (1966) - 6.5 IMDb Puanı

Osmanlı'daki ünlü halk kahramanı Malkoçoğlu'nun maceraları anlatılmaktadır.

9. Kanunun Gücü (1979) - 6.6 IMDb Puanı

Film, polis memuru Ahmet'in, İstanbul'daki uyuşturucu, kaçakçılık ve kumar piyasasını ele geçiren Sungur ile olan mücadelesini konu alıyor.

10. Ölüme Kadar (1965) – 6.1 IMDb Puanı

Filiz Akın'la başrolü paylaşan Cüneyt Arkın; filmde Filiz Akın'a yani Hülya'ya aşık olan iki erkekten biridir ve Hülya'yı Yılmaz'la görmeyi asla istemez ve bunun için mücadele eder.

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Cüneyt Arkın Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Cüneyt Arkın Filmleri Listesi
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